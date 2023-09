Formula 1: da zero a tutto, la spinta di Sky a Monza

MONZA - Da zero a tutto, la metafora ferrarista in questo GP d'Italia di Formula 1 infiammato ieri dalla pole di Carlos Sainz . Una stagione da salvare per Maranello e il popolo rosso ma non solo, un mondo da salvare. Quello sempre più aggredito dall'alterazione ambientale, dall'inquinamento. Così Sky , in occasione della corsa nel Tempio della Velocità di Monza, ha deciso di mandare un segnale forte promuovendo insieme all'evento, che sta sposando l'audience con picchi da epoca d'oro, anche la sua campagna per l'ambiente.

Si chiama Sky Zero e incoraggia i tifosi a ridurre l'impatto ambientale quando si recano alla gara. L'emittente televisiva, la prima media company carbon neutral nel 2006 che nel febbraio 2020 si è impegnata a diventare net zero carbon entro il 2030, in questi giorni a Monza sta sensibilizzando i tifosi e i clienti sull'impatto che la crisi climatica sta avendo sullo sport, incoraggiando i tifosi a utilizzare, dove possibile, trasporti a basse emissioni di carbonio. Il popolo rosso è stato infitato a raggiungere l'autodromo in modo ecosostenibile arrivando a piedi, in bicicletta, via ride sharing o utilizzando i mezzi pubblici.

Non solo parole, sostenute anche a livello cromatico con la colorazione verde e il logo dela campagna sui microfoni di Federica Masolini e Mara Sangiorgio, ma anche Carlo Vanzini, Marc Gené, Davide Valsecchi, Roberto Chinchero e Matteo Bobbi, insomma il team Sky in pista. All'interno della Fan Zone dell'Autodromo Nazionale di Monza, c'è infatti uno stand Sky dove i tifosi in questi giorni e in queste ore prima del via stanno scoprendo come la Formula 1 con una Walk of Fame e la spinta allo sviluppo di carburanti sostenibili e quello che c'è dietro le quinte di quello che vediamo in tv. Per esempio la produzione gestita da remoto.

Con un premio per chi ha partecipato all'esperienza: due biglietti per la tribuna e una Pit Lane Walk prima della gara. Impatto zero, godimento al massimo.