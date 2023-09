Ferrari, Monza amara: Sainz dietro Verstappen e Perez, Leclerc quarto

MONZA - La Ferrari centra il podio al Gran Premio d'Italia di F1, con Carlos Sainz che chiude la gara al terzo posto dopo una lotta intensa con il compagno di squadra Charles Leclerc. I due piloti hanno infiammato gli ultimi giri con un corpo a corpo senza esclusione di colpi, ma alla fine a spuntarla è lo spagnolo, che trova così il suo primo podio stagionale dopo aver conquistato la pole position in qualifica. Sainz ha messo in luce tutte le sue doti da battagliero durante la gara di Monza, riuscendo a tenere dietro per diversi giri sia Max Verstappen che Sergio Perez; alla fine, è comunque doppietta Red Bull, con l'olandese che firma anche il nuovo record di vittorie consecutive, ovvero dieci.