Classifica piloti F1 dopo Monza: Ferrari, Sainz tiene dietro Leclerc

MONZA - Ferrari protagonista nel Gran Premio d'Italia, in cui Carlos Sainz ha conquistato il suo primo podio stagionale, facendo fruttare la pole position conquistata sabato. Punti preziosi anche nel duello interno con Charles Leclerc, che si stacca di sei puntati dal nativo di Madrid. Punti importanti anche per la Ferrari, che sorpassa l'Aston Martin nella classifica dedicata ai costruttori, puntando ora al secondo posto della Mercedes lontano 45 punti. In vetta, continua l'assolo di Max Verstappen dopo la decima vittoria consecutiva: mai nessuno come lui nella storia del Circus.