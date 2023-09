Bagnaia, le condizioni dopo l'incidente: fratture escluse, le prime parole

La gioia dopo la grande paura: Pecco Bagnaia non ha riportato fratture nel terribile incidente che lo ha visto protagonista a Barcellona nelle prime curve del Gp di Catalunya e stasera stessa tornerà in Italia. Queste le prime informazioni che arrivano dalla Spagna e che riportano un sorriso in tutto l'ambiente del Motomondiale. "Ha riportato contusioni multiple, ma ulteriori accertamenti medici non hanno evidenziato fratture. Il Campione del Mondo in carica volerà stasera in Italia con la squadra", questo il comunicato Ducati.