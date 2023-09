Sainz sorriso Ferrari a Monza: "Il weekend più bello della mia carriera"

MONZA - Carlos Sainz è raggiante dopo il terzo posto nel Gran Premio d'Italia , che rappresenta il suo primo podio stagionale e il primo a Monza da quando veste i colori della Ferrari . Lo spagnolo, ai microfoni di Sky Sport, ha così raccontato le proprie emozioni: " È stato il weekend più bello della mia carriera in quanto sentirmi pilota di Formula 1 e della Ferrari, e ripagare i tifosi con un podio è la cosa più bella. Sentire il mio nome e il ‘Forza Ferrari’ è l’esperienza più bella che si possa avere come pilota ". Una gara in cui Sainz si è ritrovato coinvolto anche in un intenso corpo a corpo con Leclerc : "Con Charles è stata una bella lotta, duellare con il compagno di squadra ti porta ad avere più rispetto perché non vuoi contatti tra le macchine - ha sottolineato -. Mi sono divertito anche con Max e Sergio, sono state tutte battaglie belle".

Ferrari, Sainz analizza il terzo posto a Monza

Commentando più nel dettaglio la gara, Sainz ha spiegato: "Ho fatto tutto il possibile, soprattutto negli ultimi 10/15 giri ho spinto anche forse più di quello che dovevo perché poi ho sofferto moltissimo con le gomme. Ma oggi era il giorno per provare e non per gestire. Questo mi è quasi costato il podio, ma meglio provare a tenere dietro le Red Bull che tornare a casa senza lottare". Riguardo la possibilità che la Ferrari possa ora confermarsi come seconda forza in tutti i tracciati, Sainz ha concluso: "Per me ci saranno weekend spero non brutti come Zandvoort ma comunque più difficili di Monza, e altri che invece saranno simili a questo".