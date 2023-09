Ferrari, duello Sainz-Leclerc a Monza. Vasseur: “Ho tremato”

MONZA - Il weekend del Gran Premio d'Italia si è chiuso con un buon risultato per la Ferrari , che, davanti al proprio pubblico, si è imposta ampiamente come seconda forza in campo piazzando Carlos Sainz e Charles Leclerc subito dietro alle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez . Un risultato che Frederic Vasseur ha così commentato ai microfoni di Sky Sport: "È stata una gara molto divertente, dopo un weekend in cui siamo stati forti fin dal venerdì. Anche in gara siamo riusciti a lottare con la Red Bull. Ai piloti ho detto di non rischiare, e a quel punto era una loro responsabilità". A proposito del duello tra Sainz e Leclerc, Vasseur ha ammesso: " Io dal muretto un pochino ho tremato , ma ho apprezzato molto che abbiano lottato e spero che abbiano apprezzato anche loro il fatto che li abbiamo lasciati lottare".

Ferrari, Vasseur spera: Mai più come a Zandvoort

Nonostante non sia una vittoria, per quello che è lo stato attuale delle cose, un terzo posto arrivato in questo momento rappresenta un bel passo avanti per Ferrari. Infatti, Vasseur non crede che si potesse fare di più: "Il loro passo era un po’ migliore del nostro, forse avremmo potuto tenere Perez tra i due piloti ma era molto difficile. La differenza, però, era molto meno ampia del solito, ed è un ottimo segnale per noi". Un'altalena di prestazioni tra una gara e l'altra che non coinvolge solo la Ferrari, tornata competitiva dopo il weekend da incubo di Zandvoort; e tra due settimane c'è Singapore, altra pista complicata per le caratteristiche della SF-23. Ma Vasseur ha commentato questo aspetto rilasciando comunque un commento di speranza: "Sicuramente su questo tipo di pista siamo in condizioni migliori, ma a Singapore sarà un’altra storia. Dall’inizio della stagione l’ordine in griglia cambia di pista in pista, quindi tra due settimane si riparte da zero. A Zandvoort però abbiamo compreso meglio la situazione, e speriamo di fare un passo avanti anche su quel tipo di piste".