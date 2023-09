Bagnaia, terrore e sollievo: l’incidente, le protezioni e la fortuna

Due incidenti, il primo quasi “normale”, una frenata sbagliata di Bastianini e la scivolata che coinvolge altri piloti; il secondo terrificante, un high side che già di suo potrebbe avere gravi conseguenze, poi Binder che passa con la Ktm sulle gambe di Bagnaia . Per Bastianini la diagnosi è di una frattura non scomposta del malleolo mediale della caviglia sinistra e una frattura sub-capitale del secondo metacarpo della mano sinistra.

Bagnaia, invece, se l’è cavata solo con contusioni multiple. L’infortunio di Bastianini non sorprende, la casisitica del motociclismo ne è zeppa, mentre è lecito domandarsi come abbia fatto Pecco a cavarsela così a buon mercato.

Incidente Bagnaia, cosa è successo

Innanzitutto, dal punto di vista scientifico, va notato che le ossa del corpo umano sono particolarmente robuste, quelle di un atleta in buona forma più di quelle di persone normali. L’osso ha una struttura che permette di sopportare anche forti traumi, se l’impatto avviene nella direttrice della stuttura del canale con le lamelle concentriche, l’osso può non fratturarsi. Inoltre le ossa delle gambe possono sopportare fino a 20 volte il peso corporeo e la Ktm con Binder in sella pesa circa 220 chili. Poi ci sono le protezioni dei piloti: parastinchi molto robusti in fibre composite, le “saponette”, l’airbag incorporato nella tuta. L’allenamento fa sì che i piloti sappiano come comportarsi per minimizzare l’impatto e le sue conseguenza. Ma il fattore più importante, alla fine è sempre quello meno controllabile: la Fortuna.