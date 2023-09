Benzina, piccoli ritocchi, c'è l'aumento: ora è a 1,86 euro/litro al self service

Ancora non ci sono buone notizie per quanto riguarda il caro carburanti . La settimana scorsa la benzina e il diesel erano rimasti stabili, ma Eni , già da sabato 2 settembre, ne ha variato i prezzi, aumentando di 1 centesimo sia la verde che il gasolio . Vediamo per bene i costi.

I prezzi

Prendendo come punto di riferimento, come sempre, l'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit, possiamo subito dire che la benzina in modalità self service è salita di 1,960 euro al litro (1,957 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,949 e 1,972 euro al litro (no logo 1,949). Al servito, invece, si attesta a 2,095 euro al litro (2,094 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,029 e 2,165 euro/litro (no logo 2,002).

Infine, il diesel, in modalità fai da te è di 1,864 euro al litro (rispetto a 1,862), con le compagnie tra 1,854 e 1,880 euro al litro (no logo 1,855). Quanto al servito, si registra un costo di 2,002 euro al litro (contro 2,001), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,937 e 2,065 euro/litro (no logo 1,908).

Respinta la sospensiva sull'obbligo cartelli prezzi medi nelle pompe di benzina