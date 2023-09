F1, Wolff sotto i ferri: niente Giappone per il team principal Mercedes

ROMA - La Mercedes ha dimostrato una certa crescita durante questa stagione di Formula 1 e, anche se non ha ancora trovato la giusta costanza per impensierire la Red Bull, è in piena lotta per conquistare la seconda posizione nella classifica costruttori. Il merito va, oltre ai piloti Lewis Hamilton e George Russell, anche al team principal Toto Wolff, che si dimostra sempre uno dei migliori in questo ruolo. Il dirigente austriaco, però, sarà costretto a lasciare la squadra in occasione del Gran Premio del Giappone per sottoporsi ad un intervento chirurgico al ginocchio.