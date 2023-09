Budget Cap 2022 F1, arriva il responso della FIA su tutti i team

ROMA - Tutti in regola in Formula 1, almento secondo quanto annunciato qualche minuto fa dalla FIA. La Federazione ha, infatti, rivelato che nessuna delle squadre presenti nel circus automobilistico più importante del mondo ha violato il budget cap imposto per la stagione 2022. Per questo motivo non ci sarà alcuna sanzione, diversamente a quanto avvenuto lo scorso anno, quando la Red Bull subì alcune limitazioni proprio per la violazione del regolamento salariale riferito alla stagione 2021.