F1, Rosberg confessa: “In passato sono stato vicino alla Ferrari”

ROMA - Nico Rosberg è uno dei piloti di Formula 1 più amati degli ultimi anni , essendo riuscito a detronizzare Lewis Hamilton nel 2016, anno nel quale il tedesco conquistò il titolo Mondiale proprio a scapito del compagno di squadra in Mercedes . Dopo quel trionfo Rosberg decise di ritirarsi definitivamente dalle corse ma, secondo quanto rivelato da lui stesso, le cose sarebbero potute andare in maniera diversa. Il pilota teutonico, infatti, qualche anno fa fu molto vicino a firmare per la Ferrari .

Rosberg: "Felice di essere rimasto in Mercedes"

Il campione del mondo del 2016 di Formula 1, Nico Rosberg, nel corso di un'intervista concessa a Sky Sports, ha svelato un clamoroso retroscena di mercato, che avrebbe potuto portarlo a guidare una Ferrari: “Ci sono stati alcuni momenti in passato in cui ho avuto l’opportunità di andare a correre per la Ferrari. Mi sono recato a Maranello un paio di volte e ho valutato anche altre opzioni diverse dalla Mercedes. Alla fine restare in Mercedes si è rivelata la scelta corretta e sono felice di aver preso quella decisione”.