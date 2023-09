Piemonte, cambio programma: blocco auto diesel euro5 rimandato al 2024

Il Governo dei ministri ha approvato un decreto-legge ha rimandato al 1° ottobre 2024 il il blocco alle auto diesel Euro5 in Piemonte, una normativa che riguardava 76 comuni della regione. Prima che venisse posticipato, il blocco doveva entrare in vigore il prossimo 15 settembre, con l'obiettivo di ridurre i livelli di inquinamento nell’atmosfera.

La decisione

A contestare la normativa sono stati in primis i partiti di centrodestra. Sarà dunque resa attiva nell'autunno dell'anno prossimo, sempre nei comuni con più di 30mila abitanti, un’adeguata rete di trasporto pubblico e livelli di inquinamento alti. Per gli altri comuni, invece, il blocco verrà attivato nel 2025. Secondo Gilberto Pichetto Fratin, ministro per l’Ambiente questo permetterà di “scongiurare una crisi sociale ed economica di famiglie e imprese, senza tralasciare l’importanza degli impegni assunti con l’Unione europea.”

