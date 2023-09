Motori Renault-Geely: arriveranno fra il 2026 e il 2027

Quando? Le tempistiche sono state indicate, al Salone di Monaco, da Ingo Scholten, vicepresidente e responsabile dell'area tecnica di sviluppo dei powertrain Geely. L'obiettivo, come riportato da Automotive News Europe, è arrivare sul mercato tra il 2026 e il 2027 con le prime unità sviluppate dalla joint venture.

Aurobay: protagonista

Nell'operazione, un ruolo cruciale sul mercato europeo lo avrà Aurobay, controllata Geely. La divisione opera in Svezia e, fino al 2021, era emanazione diretta di Volvo, prima della cessione a Geely. Sarà uno dei protagonisti concreti dello sviluppo e produzione delle future unità termiche che andranno su modelli a marchio Renault e Dacia, ad esempio. Il potenziale produttivo globale della joint venture tra Geely e Renault (qui trovi i modelli sul mercato dell'usato) è di 5 milioni di unità tra motori (termici elettrificati mild, full e plug-in hybrid) e trasmissioni.

Nuove tecnologie

Dalla futura famiglia di motori elettrici sarà interessante verificare quali sinergie verranno prodotte con i propulsori attualmente "in casa", di Renault come della parte europea di Geely, attraverso Aurobay. Renault ha gli E-Tech ibridi full e plug-in hybrid, sviluppati con una specifica tecnologia proprietaria. Aurobay realizza, per Volvo e Lynk & Co., il millecinque tre cilindri turbo benzina, elettrificato in tutte le opzioni: mhev, hev, phev. Nelle prospettive sul lungo periodo, le stime prodotte da Aurobay e Renault indicano, al 2040, ancora una produzione di auto globale che per il 50% avrà un motore termico elettrificato sotto al cofano.

