MotoGP: Bagnaia orsetto come Justin Bieber, Bez cantante

MISANO - Moda e futuro, musica e tradizione, emozione e passato. La MotoGP a Misano si mette in testa tutto questo e il sabato del GP di San Marino , seguendo una lunga scia inventata da Valentino Rossi , è anche dedicato a caschi e livree speciali. Pecco Bagnaia diventa "Orsetto Mannaro", in parte dicendo anche al mondo che è lui il nuovo re della Ducati dopo il "Canguro Mannaro" Casey Stoner . Ma soprattutto il torinese conferma il suo interesse per mondi paralleli, un po' come Lewis Hamilton .

Sul suo casco, per l'occasone azzurro, Pecco ha messo un orsetto rosa molto grintoso, il frutto di una personalizzazione degli InBetweeners , gli NFT ideati dagli artisti napoletani Gianpiero D'Alessandro e Pasquale D'Avino . Da un anno un fenomeno anche economico (20 milioni di dollari i ricavi al debutto) che ha stregato Justin Bieber , diventando una linea di abbigliamento con la collaborazione anche di Snoop Dog , e Dolce&Gabbana .

Marco Bezzecchi invece conferma la sua indole da... sborone. Così, nella sua Riviera Romagnola, ha scelto un casco che lo raffigura in versione cantante con il titolo "Simply the Bez”, un nomigliolo inventato da Guido Meda. Sulla nuca tre titoli di canzoni inventate con la durata, che corrisponde al tempo delle sue tre pole in top class.

Luca Marini, il compagno in VR46 e fratello di Valentino, s'è affidato invece ad Aldo Drudi (lo storico disegnatore di Rossi che aveva preparato un casco anche per Enea Bastianini, purtroppo infortunato) per un coloratissimo casco con tanti cavallucci... Marini. Semplice ma efficace. E davvero marinato e adatto a questo scampolo d'estate.

Emozione e passato invece per il team Gresini, al centro della clamorosa trattativa di mercato con Marc Marquez. Il fratello Alex e Fabio Di Giannantonio sono scesi in pista con tute e moto biance e azzurre, con una striscia tricolore. La storica livrea del Team Italia che il compianto Fausto Gresini portava al successo da pilota.