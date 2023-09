6 Ore Fuji, Toyota vince gara e titolo costruttori. Ferrari giù dal podio

ROMA - Toyota firma la doppietta nella 6 Ore di Fuji, penultima tappa del mondiale WEC, e conquista il sesto titolo costruttori, il terzo consecutivo. A tagliare il traguardo per prima è la GR010 #7 di Kobayashi-Conway-Lopez, partiti dalla pole position, mentre alle sue spalle ecco la #8 di Buemi-Hartley-Hirakawa. Ottimo terzo posto per la Porsche #6, che nella prima fase di gara era anche riuscita a prendere la testa della corsa, sfruttando un avvio non ottimale delle due giapponesi. Per quanto riguarda la Ferrari, le due 499P hanno recuperato un paio di posizioni, rispetto al via, ma con un passo non ottimale non sono mai state in grado di lottare per il podio: quarta la 499P #50 di Fuoco-Molina-Nielsen, seguita dalla #51 di Pier Guidi-Calado-Giovinazzi.