Ferrari, il pit stop in Olanda e la ricostruzione virtuale

ROMA - La stagione 2023 di Formula 1 non è una di quelle da ricordare, per la Ferrari: la SF-23 non si è mai dimostrata all'altezza dei proclami di inizio stagione, e i sorrisi per i piloti e per i tifosi del Cavallino sono stati davvero pochi. A una monoposto non competitiva, infatti, si sono aggiunti frequenti errori, più o meno gravi, della squadra, con decisioni sbagliate e una scarsa reattività nel leggere l'evolversi della situazione in pista. Come a Zandvoort, dove, nonostante la pioggia, i meccanici ai box si sono fatti trovare impreparati nel momento in cui Charles Leclerc è rientrato ai box per montare le gomme intermedie: il monegasco ha dovuto attendere diversi secondi una gomma che tardava ad arrivare, perdendo tutto il vantaggio strategico che questa scelta anticipata gli aveva procurato.