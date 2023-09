F1, diretta tv GP Singapore 2023: orari e programmazione

ROMA – Archiviata la gara corsa a Monza, che ha visto il decimo successo consecutivo di un inarrestabile Max Verstappen, la Formula 1 è pronta per il Gran Premio di Singapore 2023. Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz sperano di confermarsi sul podio, in particolar modo lo spagnolo che sul tracciato italiano è riuscito a salirci per la prima volta in questa stagione. Si comincia venerdì 15 settembre alle ore 11:30 con la prima sessione di prove libere, mentre alle 15:00 ci sarà la seconda sessione di libere. Nella giornata di sabato 16 settembre alle ore 11:30 spazio alla terza sessione di prove libere, mentre in seguito, alle 15:00, in pista per le qualifiche. Domenica 17 settembre l’atteso appuntamento con la gara alle ore 14:00.