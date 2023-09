Massa, il titolo 2008 e la richiesta clamorosa a Hamilton: "Sostienici"

ROMA - Negli ultimi mesi è tornato prepotentemente a far discutere il Mondiale di Formula 1 2008 , vinto da Lewis Hamilton per un solo punto di vantaggio nei confronti di Felipe Massa , all'epoca in Ferrari . Il campionato fu deciso da quello che è stato battezzato "caso Crashgate" , ovvero un incidente volontario che a Singapore fece arrivare il brasiliano fuori dalla zona punti. A questo punto è iniziata una vera e propria battaglia legale da parte di Massa , che ha intenzione di fare di tutto pur di ottenere quel titolo.

Viana: "Hamilton benvoluto in Brasile"

Bernardo Viana, avvocato di Felipe Massa, nel corso di un'intervista concessa all'agenzia di stampa Reuters, è tornato a parlare del caso relativo al Mondiale di Formula 1 2008, invocando una sorta di aiuto da parte del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton: "Noi non abbiamo nulla contro di lui, anzi è un importante ambasciatore dello sport in tutto il mondo ed ha sempre difeso l'integrità sportiva. Inoltre è benvoluto in Brasile essendone cittadino onorario, per questo spero che ci farà sentire il suo sostegno".