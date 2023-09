Ferrari, Leclerc nel ricordo di Bianchi: in pista nella Marathon Karting

ROMA - Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc , ha approfittato del fine settimana libero dopo il Gran Premio d'Italia di Formula 1 per prendere parte ad un importante evento. Il monegasco, infatti, ha partecipato alla Marathon Karting , manifestazione organizzata da Philippe Bianchi , in ricordo di suo figlio Jules , pilota ed amico di Charles scomparso nel 2015 in un tragico incidente durante una gara. Leclerc, dunque, ha guidato per 42 ore, 19 minuti e 50 secondi sul tracciato transalpino del Paul Ricard.

Philippe Bianchi: "Idea nata con Leclerc"

Philippe Bianchi, al termine dell'evento in memoria di suo figlio Jules, ha spiegato come è nata questa bella ed importante iniziativa, giunta alla sua settima odierna: “Finora abbiamo organizzato sette edizioni fino al 2009. Ora si tratta di un nuovo inizio e l’idea è nata da una discussione proprio con Charles. Voleva che l’evento rivivesse per onorare la memoria di Jules e per aiutare l’associazione JB17. Così è riuscito a incastrare questa domenica nella sua agenda sovraccarica. Ha persino posticipato la sua partenza per Singapore”.