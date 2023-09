Dà fuoco all'auto del rivale in amore: denunciato per incendio doloso

Accettare che il proprio ex partner abbia una nuova relazione è spesso qualcosa di molto difficile. Per amore spesso si è disposti a tutto, anche a fare follie, addirittura a comettere atti illegali. Per esempio questo 37enne del comune di Biancavilla , in Sicilia, ha deciso di dare fuoco all'auto del nuovo fidanzato dell'ex compagna .

Pazzia per amore

Non ce la faceva ad immaginare la sua ex compagna insieme ad un altro, un fatto che lo ha mandato letteralmente fuori di testa e per questo ha deciso di reagire nel modo peggiore. L'uomo ha individuato l'abitazione del nuovo fidanzato della sua ex e ha cosparso la Skoda del suo rivale in amore di benzina, dandole quindi fuoco. La Skoda si è ovviamente incenerita in pochissimi minuti e il piromane è fuggito. Le telecamere di sorveglianza però lo hanno immortalato mentre appiccava il fuoco, permettendo così alle Forze dell'Ordine di risalire alla sua identità e a denunciarlo per incendio doloso.

