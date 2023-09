F1, Hamilton ridimensiona Verstappen: “Io avevo compagni più forti”

ROMA - Max Verstappen sta scrivendo nuovi record in Formula 1, dominando in lungo e un largo grazie alla sua strepitosa Red Bull. Il compagno di box Sergio Perez non riesce minimamente a tenere il passo dell'olandese, tant'è che risulta un gap molto netto tra i due. Lewis Hamilton, però, crede che il tutto venga molto amplificato dai media e che il messicano non sia al livello dei compagni di squadra che ha avuto il britannico nel corso della sua carriera. Hamilton, dunque, torna a marcare il territorio e rinnova la sfida a Verstappen.