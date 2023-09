Ferrari, Vasseur carico per Singapore: “Continuiamo il trend positivo”

ROMA - La Ferrari , dopo un ottimo fine settimana sulla pista di casa di Monza, è pronta per il Gran Premio di Singapore 2023 di Formula 1 . Carlos Sainz è reduce dal primo podio stagionale alle spalle delle due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez e anche in questa occasione proverà a restare incollato al team campione del mondo. Charles Leclerc , invece, vuole migliorare il quarto posto del GP d'Italia, magari riuscendo a battere il compagno di squadra che, a Monza, è sempre stato davanti.

Vasseur: "Il pilota fa differenza"

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, in vista del Gran Premio di Singapore 2023, ha fissato l'obiettivo per i due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz: "Siamo pronti per scendere in pista su un circuito completamente diverso da Monza. Visto che è un tracciato cittadino, il pilota a Singapore può fare una differenza ancora maggiore. Per questo motivo abbiamo preparato al meglio la gara al simulatore e metteremo in condizione Carlos e Charles di girare il più possibile. Veniamo da una gara di Monza esaltante, vogliamo continuare questo trend positivo".