Peugeot E-3008, l’evoluzione anti-ansia

Per lei serviva altro. Per lei era necessario un salto di qualità, in alto, in lungo, in qualsiasi direzione, pur di migliorarsi. Per il semplice fatto che migliorarla non era facile in partenza. Del resto come cambi una vettura che negli ultimi 7 anni, cioè nel pieno della pandemia e crisi annesse, è stata capace di portare a casa 1.320.000 clienti da 130 Paesi diversi?

La Peugeot 3008 non è mai stata un’auto normale per la Casa del Leone, e fedele a questa insostenibile desiderio di stupire, la best seller francese si evolve, trasforma nell’elettrica E-3008, primo modello a sfruttare l’evoluta piattaforma STLA Medium di Stellantis che promette autonomia elevata e tempi di ricarica veloci, senza rinunciare a piacere di guida e prestazioni. Il look L’hanno svelata ieri a Sochaux, la casa, la fabbrica storica delle vetture più importanti del Leone e la E-3008 ha dato subito una grande impressione di compattezza, equilibrio, confermando tutta la sua aggressiva dinamicità abbinata all’inconfondibile eleganza del Marchio, un Suv fastback davvero accattivante. Il frontale esibisce una nuova calandra senza cornice molto “tech”, mentre la firma luminosa a tre artigli è “sormontata” dai nuovi proiettori ultrasottili con (di serie) tecnologia Pixel Led, che adatta automaticamente il fascio luminoso alle condizioni del traffico. Allo stesso tempo la Peugeot E-3008 mette in evidenza lo spoiler “galleggiante” al posteriore e i cerchi profilati con al centro il nuovo emblema Peugeot. Il tutto con proporzioni ideali tra la lunghezza di 4.54 metri e la larghezza di 1.89 che la rendono uno dei Suv 100% elettrici più compatti del segmento C. Tecnologia e comfort Gli interni esaltano l’anima tecnologica della vettura a cominciare dallo schermo panoramico HD da 21 pollici (sull’allestimento GT) che “galleggia” nell’abitacolo raggruppando l’head-up display e il touch screen centrale per un’ergonomia ottimale, al netto dei tasti virtuali i-Toggles personalizzabili in base a gusti ed esigenze. Il volante compatto, ha in dotazione due nuovi devioluci e i paddles per gestire la frenata rigenerativa a 3 livelli per il recupero dell’energia. E qui emerge anche l’anima comfort, marchio di fabbrica di Peugeot, viso che sull’allestimento GT, i sedili (volendo anche con imbottiture laterali) sono ventilati e dispongono di una funzione massaggio mentre il riscaldamento è esteso ai sedili posteriori. Il bagagliaio? Con 520 litri di capacità eguaglia quello del modello precedente.

Batteria e autonomia Ma veniamo al cuore elettrico della rivoluzione E-3008: la gamma si baserà su due livelli di allestimento, Allure e GT (con 3 pacchetti di opzioni) e tre propulsori 100% elettrici, anche se saranno lanciati anche propulsori ibridi. La piattaforma elettrica di ultima generazione STLA Medium “BEV-by-design” prevede - per la versione con autonomia estesa, 2 ruote motrici e motorizzazione da 230 cv - una batteria da 98 kWh e un’autonomia dichiarata di 700 km. Le altre versioni (210 cv e Dual Motor 4WD) montano invece una batteria da 73 kWh per un’autonomia dichiarata di 525 km. La 4WD a due propulsori elettrici genera 320 cv. La ricarica può avvenire in corrente alternata e continua. In quest’ultimo caso, la presa accetta potenze fino a 160 kW, consentendo di aumentare il livello della batteria dal 20% all’80% in 30 minuti per la versione standard, e in meno di 30 minuti per la versione ad autonomia estesa. Le tecnologie di bordo incrementano la capacità di guida semi-autonoma con Adaptive Cruise Control e funzione Stop & Go e Lane Positioning Assist, cambio di carreggiata semiautomatico e adattamento consigliato della velocità. Quattro le modalità di guida: Normal, Eco, Sport e 4WD. La nuova E-3008 sarà commercializzata da febbraio 2024 per completare il salto che porta Peugeot nel cuore della competizione elettrica, la vettura giusta nel momento giusto. Peugeot e-3008, il suv elettrico pronto per il debutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA