Honda CR-V, il gioiello giapponese si evolve

Di ibridi Honda se ne intende, dato che ha già lanciato nel mercato la HR-V e l’elettrica e:NY1 . E di certo non poteva mancare all'appello il gioiello di Casa, il Suv CR-V, per completare un’annata davvero da ricordare. Che cresce in tutto: qualità, efficienza, potenza, autonomia.

A novembre nelle concessionarie

La sesta generazione del modello più venduto della Casa di Tokyo al mondo (nel 2022 è stata anche la quarta auto più venduta) si evolve in tutto e arriverà nelle concessionarie del nostro Paese (dove comunque negli anni ha raccolto 71.864 immatricolazioni) a novembre in due versioni. Quella full-hybrid con batteria più piccola e più efficiente, e la plug-in hybrid - che rappresenta un debutto europeo - col pacco batteria piu’ grande da 17,7 kWh, capace secondo la Casa di garantire un’autonomia elettrica fino a 82 km.

Due versioni, stesso motore

La base propulsiva delle due versioni è la stessa, col motore benzina 2.0 4 cilindri iniezione diretta e ciclo Atkinson con consumi di 5,9 litri/100 km ed emissioni di 134 g/km che arriva a una potenza di sistema di 184 cv.

Full Hybrid

La versione full hybrid ha un doppio leggero motore elettrico uno di spinta e uno che funge da generatore con trasmissione a due rapporti, mentre sono state riviste sia l’unità di controllo che la centralina. Di fatto su strada si comporta come un’elettrica pur non essendola e raggiunge un’autonomia complessiva di 828 km.

La ricarica

La plug-in hybrid con il caricatore in dotazione da 6,8 kW si ricarica al 100% in 2,5 ore (meglio se la batteria è a 25 gradi). Senza dimenticare che si possono utilizzare servizi di precondizionamento e clima per ottimizzare l’efficienza e risparmiare energia.

Le dimensioni

Cambiare rimanendo fedeli alla propria storia, significa anche prendere stilemi e dimensioni del passato per renderli al passo con i tempi e le esigenze dei clienti. Così, l’Honda CR-V si allunga fino a 4,70 metri crescendo, rispetto all’ultima generazione, di 10,8 cm di lunghezza, mentre la larghezza raggiunge 1,86 metri, cioè 1,1 cm in più, mentre anche il passo è più ampio di 4 cm.

Un upgrade che si traduce in spazi più ampi per tutti fino a +1,6 cm per le gambe dei passeggeri posteriori e con bagagliaio piu’ ampio 587 litri per la full hybrid, 617 per la plug-in

Gli interni

Migliora la qualità dei materiali interni e la visibilità con una vetratura più ampia grazie anche al cofano piano e al rialzo di 4,4 gradi del piano visivo. La plancia pulita e ribassata è ordinata e con tutti elementi orizzontali, a cominciare dal display dell’infotainment al centro da 9,0” completato da quello del quadro strumenti dietro il volante da 10,2”, mentre compare per la prima volta in Honda l’head up display proiettato sul parabrezza

Il design

Anche il design esterno è più pulito ed elegante, sopratutto nelle fiammate e nel posteriore, senza per questo perdere in aggressività e sportività con i montanti anteriori spostati più indietro grazie alla maggiore larghezza che traduce in un cofano più allungato e un’immagine complessiva di accresciuto. Sportività esaltata anche dalle due calandre diverse per distinguere i modelli

Sistemi di sicurezza e assistenza

A bordo del nuovo CR-V debutta anche il nuova Honda Sensing 360, il più aggiornato sistema di sicurezza attiva e passiva. Sistema formato da: telecamera frontale a 100 gradi, radar a onde millimetriche e quattro radar agli angoli per una visuale a 360 gradi intorno al veicolo per un offerta di sistemi di assistenza alla guida che garantiscono un livello 3 di guida autonoma e avvicinano l’obiettivo Honda di zero incidenti al 2050.

Come va

Sulle strade intorno a Oporto, nelle vallate che si incastrano in successione intorno al percorso del fiume Douro dove nascono le uve più pregiate per la produzione del Porto, la nuova Honda CR-V full hybrid che abbiamo provato si è dimostrata molto silenziosa e confortevole. Con una reattività al richiamo dell’acceleratore quasi da elettrica. Lo sterzo è abbastanza preciso, ma è la maneggevolezza della vettura a sorprendere, viste le dimensioni importanti della vettura. La barra di torsione e le sospensioni garantiscono una stabilità notevole, anche nelle strade tortuose e piene di curve intorno del lungo fiume, anche se il top si trova nella versione plug-in hybrid con gli ammortizzatori adattivi.

I prezzi

Il listino di Honda CR-V parte da 49.900 euro dell’allestimento Elegance che sale a 51.900 euro nella versione a trazione integrale e a 54.900 euro nell’allestimento Advance, sempre 4 ruote motrici. Per arrivare ai 59.900 euro dell’Advance tech ibrido plug-in.

Grandi Suv crescono, ahinoi anche nei prezzi, anche se questo è il mercato.