L'Ue avvia un'indagine sulle auto elettriche cinesi

"Prezzo artificialmente basso"

Il settore dei veicoli elettrici è stato al centro del discorso. “Si tratta di un settore cruciale per l’economia pulita, con un enorme potenziale per l’Europa. Ma i mercati globali sono ora inondati di auto elettriche cinesi più economiche. E il loro prezzo è mantenuto artificialmente basso da ingenti sussidi statali. Ciò sta distorcendo il nostro mercato. E poiché non lo accettiamo dall’interno, non lo accettiamo dall’esterno”.

Dazi compensativi

“L’Ue non ha dimenticato il modo in cui le pratiche commerciali sleali della Cina hanno influenzato la nostra industria solare, quando molte giovani imprese sono state espulse dai concorrenti cinesi fortemente sovvenzionati. Le aziende pionieristiche dovettero dichiarare fallimento e i talenti più promettenti cercarono fortuna all’estero”, prosegue Von der Leyen, facendo ipotizzare che nelle idee della Commissione europea potrebbe esserci l’intenzione di valutare l’applicazione di dazi compensativi alle importazioni, oltre a quelli già applicati del 10%. “Eliminare i rischi – conclude la presidente – non disaccoppiarli: questo sarà il mio approccio con la leadership cinese al vertice Ue-Cina di fine anno”.

