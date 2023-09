F1, Vettel non chiude le porte al ritorno: “Non posso escluderlo”

Vettel: "Non risponderei di no"

"Se mi chiedessero di tornare in pista non so se risponderei di no. In questo momento non posso saperlo. Se questa domanda fosse stata rivolta a tutti i piloti che sono tornati, probabilmente avrebbero detto di no e che non lo sapevano. Alla fine poi sono tornati in pista tutti quanti, quindi io non posso escluderlo". Queste le dichiarazioni dell'ex pilota di Ferrari, Red Bull ed Aston Martin, Sebastian Vettel, che durante un'intervista rilasciata a Sky Sports UK non ha escluso la possibilità di tornare in pista in futuro.