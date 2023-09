Leclerc: "Ferrari, hai una sola priorità. Perché amo Singapore. Sainz..."

ROMA - La Formula 1 fa tappa a Singapore ed è pronta a regalare ancora una volta spettacolo. Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc , a poche ore da questo appuntamento si è detto entusiasta di correre su un tracciato come quello di Marina Bay: "Si tratta di un circuito cittadino, il tipo di pista che preferisco, dunque spero che possa andare forte e ottenere un buon risultato per il team. Amo i cittadini come Singapore, Monaco e Baku, sono i miei circuiti preferiti del calendario . Inoltre correre in notturna è sempre qualcosa di speciale".

Leclerc: "Voglio vincere le gare"

"Dire che la classifica non ci interessa sarebbe una bugia, la classifica è sempre importante, però la priorità quest'anno è solo migliorare la macchina. Io voglio battagliare per vincere le gare, non per il quarto, quinto o sesto posto. Carlos a Monza ha fatto un grandissimo lavoro, è in formissima, si trova a suo agio in macchina. Questo è un bene per noi e per il team". Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha parlato così ai microfoni di Sky degli obiettivi del team e del suo duello interno con il compagno di squadra Carlos Sainz.