Inter, Dimarco a tutta velocità con Maserati GranTurismo

Punteggio pieno e primo posto in classifica per l'Inter di Simone Inzaghi. Forse preso dall'entusiasmo del momento, il terzino nerazzurro Federico Dimarco ha deciso di farsi un regalo. Eccolo con la sua nuova Maserati GranTurismo grigrio metallizzato. Uno dei modelli icona della Casa del Tridente.

Che potenza

La Maserati GranTurismo, il cui prezzo parte da 180mila euro, va quindi ad affiancarsi alle altre vetture del calciatore, che spesso è stato visto a bordo di Suv, ma questa volta ha scelto davvero una vettura per non passare inosservato. La supercar monta il motore V6 3000 cc biturbo che utilizza la tecnologia di combustione a precamera con doppia candela e offre prestazioni straordinarie, che di certo faranno felice il nerazzurro. Il motore eroga un potenza massima di 761 CV e 1350 Nm di coppia, la velocità massima è di 325 km/h e per accelerare da 0 a 100 bastano 2,7 secondi. Ma oltre a prestazioni e potenza, GranTurismo è anche stile: gli interni dell’auto scelta da Dimarco fanno pendant con la carrozzeria, siamo sempre sui toni del grigio. Materiali esclusivi, rivestimenti preziosi e tecnologia fanno il resto.

