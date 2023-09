Singapore, squillo Ferrari in FP1: doppietta Leclerc-Sainz, poi Verstappen

SINGAPORE - Brilla la Ferrari nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore, valido come sedicesimo appuntamento del mondiale di F1. Le FP1 del circuito cittadino di Marina Bay, infatti, hanno visto Charles Leclerc firmare il miglior tempo in 1:33.350, seguito ad appena 78 millesimi dal compagno di squadra Carlos Sainz. Inizio incoraggiante su una pista che teoricamente non dovrebbe favorire il Cavallino, eppure anche sulle prime prove di passo gara le sensazioni paiono positive: per questo, serviranno le FP2 per avere indicazioni più precise, anche se i piloti hanno già dato riscontri positivi in termini di feeling. Al terzo posto di sessione, ecco la Red Bull di Max Verstappen, seguito dai britannici Lando Norris, Lewis Hamilton e George Russell.