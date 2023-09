Animali fantastici, dove trovarli? In F1: ora anche l'iguana a Singapore

SINGAPORE - Curiosa, e doppia, invasione di pista nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore di F1 . Vengono infatti esposte le bandiere gialle, ma non ci sono incidenti, né macchine ferme in pista; sull'asfalto del circuito cittadino di Marina Bay, infatti, si presenta un'iguana , che impiega qualche minuto prima di togliersi dalla pista. Poco dopo, se ne presenta una seconda, più rapida nello sgombrare il circuito. Momenti di ilarità tra i piloti, soprattutto da parte di Max Verstappen , protagonista di un altro "incontro ravvicinato" nel 2016, nella stessa pista, quando esclamò "c'è una lucertola gigante in pista", ricevendo come risposta dal muretto "incontro ravvicinato con Godzilla, quindi?". In questa occasione, il rettile è decisamente più piccolo, e per questo l'ingegnere di pista dell'olandese ha ipotizzato: "Forse Godzilla ha avuto un cucciolo" .

Iguane, castori, gatti neri... quanti animali in F1!

Non è certo la prima volta, quindi, che una sessione di F1 è stata movimentata da un animale in pista. Ne sa qualcosa la Ferrari, scossa dall'avviso di Leclerc a Baku, che aveva lamentato la presenza di un "cut", un taglio; attimi di panico svaniti non appena è stato svelato l'arcano, dato che in realtà il monegasco aveva richiamato l'attenzione su un "cat", un gatto, precisamente nero, con una pronuncia un po' distorta dalla comunicazione via radio. E come dimenticare, poi, il castoro che aveva invaso la pista del Canada nel 2015, con la Ferrari e Sebastian Vettel protagonisti. Insomma, mai come in questi casi il soprannome Circus associato alla Formula 1 appare azzeccato.