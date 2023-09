F1, diretta tv GP Giappone 2023: orari e programmazione

ROMA – Archiviata la gara disputata a Singapore, che ha visto trionfare uno strepitoso Carlos Sainz a bordo della sua Ferrari , la Formula 1 è pronta per il Gran Premio di Giappone 2023 . Lo spagnolo, insieme al compagno di squadra Charles Leclerc , andrà a caccia di conferme. Il due volte campione del mondo Max Verstappen , invece, proverà a riprendere la propria marcia verso il terzo titolo. Si comincia venerdì 22 settembre alle ore 5:00 con la prima sessione di prove libere, mentre alle 8:00 ci sarà la seconda sessione di libere. Nella giornata di sabato 23 settembre alle ore 5:00 spazio alla terza sessione di prove libere, mentre in seguito, alle 8:00, in pista per le qualifiche. Domenica 24 settembre l’atteso appuntamento con la gara alle ore 7:00 .

F1, come vedere il GP Giappone in tv

Il Gran Premio di Giappone 2023 di Formula 1 sarà trasmesso in versione integrale su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Formula 1 (canale 207), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. E’ prevista anche la trasmissione in chiaro su TV8 in differita per le qualifiche di sabato 23 settembre alle ore 16:30 e la gara di domenica 24 settembre alle ore 14:00. Infine, come di consueto, su tuttosport.com sarà possibile seguire il live della gara sulla pista asiatica.