Trionfo Ferrari, Verstappen non si preoccupa: “Una se la possono prendere”

ROMA - La Ferrari festeggia ancora la sua prima vittoria in questa stagione di Formula 1 , conquistata da Carlos Sainz nel Gran Premio di Singapore 2023 dopo una perfetta strategia . A farne le spese, oltre alle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton , è stato Max Verstappen che ha visto interrompersi la sua striscia di dieci vittorie consecutive. Ad ogni modo l'olandese della Red Bull è consapevole di avere un ampissimo margine di vantaggio in classifica e che nelle prossime settimane potrà mettere le mani sul terzo titolo.

Verstappen: "Ho dato tutto"

Il due volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, dopo essersi piazzato al quinto posto nel Gran Premio di Singapore, vedendo finire la propria striscia di vittorie consecutive, non ha manifestato la minima preoccupazione per il successo della Ferrari di Carlos Sainz: "Una se la possono prendere, va tutto bene. In pista ho dato tutto, poi c'è stata anche un po' di sfortuna che non mi ha agevolato. E' stato un weekend davvero complicato, quindi i punti che abbiamo conquistato vanno bene".