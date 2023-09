F1, Hamilton difende Russell: “Può succedere a chiunque di noi”

Hamilton: "Russell fenomenale"

Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, nel corso di una recente intervista, ha voluto prendere le difese di George Russell dopo l'incidente che lo ha coinvolto nell'ultimo giro di Singapore: "Quando andiamo in pista proviamo tutti ad essere perfetti in ogni cosa, ma è sempre molto facile commettere degli errori. Russell ha guidato in maniera fenomenale a Marina Bay ed è stato un peccato finire in quel modo. E' una cosa che può succedere a chiunque di noi, anche io commisi un errore l'anno scorso".