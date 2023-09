F1, Stroll smentisce le voci: “Sono pronto per correre in Giappone"

ROMA - Nel sabato di qualifiche del Gran Premio di Singapore Lance Stroll è stato vittima di uno bruttissimo incidente, che poi lo ha costretto a saltare la gara del giorno dopo . Nelle ultime ore sono emerse delle indiscrezioni che facevano presagire ad un forfait del pilota dell' Aston Martin anche in occasione del Gran Premio del Giappone , ma a smentire tali voci è intervenuto lo stesso canadese attraverso i suoi profili social: “Grazie per tutti i messaggi di conforto. Sono pronto per correre a Suzuka”.

Suzuka, si riparte dal successo Ferrari

Dopo il trionfo di Marina Bay con Carlos Sainz, la Ferrari è pronta a tornare in pista a Suzuka per provare a confermare le ottime impressioni di qualche giorno fa. L'obiettivo della scuderia di Maranello è quello di conquistare il secondo posto nel Mondiale costruttori alle spalle della dominante Red Bull e, tra i principali avversari, c'è proprio l'Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, il cui zero di Singapore è stato davvero pesante in ottica classifica. Adesso i due piloti avranno voglia di riscattarsi e di raccogliere punti.