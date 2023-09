F1, Verstappen avvisa la Ferrari: “A Suzuka per tornare a vincere”

ROMA - Dopo il clamoroso flop di Marina Bay, il pilota della Red Bull, Max Verstappen , ha tutta l'intenzione di riscattarsi nel Gran Premio del Giappone , in modo tale da avvicinarsi ulteriormente alla conquista del suo terzo titolo iridato. L'olandese è apparso estremamente deluso per la sua prestazione di Singapore e adesso vuole rialzare la testa candidandosi nuovamente alla vittoria e lanciando la sfida alla Ferrari , che a Marina Bay è riuscita ad imporsi con una strepitosa gara condotta da parte di Carlos Sainz .

Verstappen: "Ho voglia di correre"

Il due volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, a pochi giorni dal Gran Premio del Giappone, ha dimostrato di avere in mento soltanto il ritorno al successo: "Ho una grande voglia di correre a Suzuka dopo quello che è successo a Singapore, non vedo l'ora di scendere in pista. Ho dei bei ricordi su questo tracciato, dove mi sono laureato campione del mondo per la seconda volta. Questa volta dobbiamo fare tutto bene e, ovviamente, il nostro obiettivo è quello di tornare a vincere".