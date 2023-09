Icardi ha una nuova Lexus LC Hybrid da oltre 2 milioni di euro

Non ci ha mai lasciato a secco di notizie, che riguardino il campo, la sua vita privata o i suoi acquisti. Stiamo parlando di Mauro Icardi che, attualmente in forza al Galatasaray, ha mostrato sui social l’ultimo acquisto a quattro ruote, che va ad aggiungersi a una già ricchissima collezione. La vettura in questione è la nuova LC Hybrid di Lexus, che in Italia ha un prezzo che parte da 126.500 euro, ma sembra che l’auto di Icardi abbia un valore di 2,6 milioni di euro.