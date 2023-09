Ferrari, Vasseur punta il 2º posto nei costruttori: “A Suzuka per i punti”

ROMA - La Ferrari, dopo il glorioso fine settimana di Singapore che ha segnato il ritorno al successo della Rossa dopo oltre 400 giorni di astinenza grazie ad un fenomenale Carlos Sainz, è pronta per scendere nuovamente in pista per il Gran Premio del Giappone 2023 di Formula 1. L'obiettivo principale della scuderia guidata da Frederic Vasseur è quello di portare a casa altri preziosi punti in ottica lotta per il secondo posto nel Mondiale costruttori, a discapito delle dirette avversarie come Mercedes, Aston Martin e McLaren.