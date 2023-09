Fioccano le infrazioni sui passi dolomitici: 10 patenti ritirate!

I passi dolomitici sono soggetti a severe norme sulla circolazione, specialmente per quanto riguarda i decibel prodotti dagli scarichi dei mezzi. Questa volta, però, la notizia non riguarda auto o moto rumorose che hanno disturbato la quiete, piuttosto la guida spericolata da parte di alcuni conducenti di auto sportive che si sono visti ritirare la patente .

Velocità, sorpassi, guida contromano

Per la precisione, ci troviamo tra i valichi del Pordoi ed il Falzarego, nel Bellunese. E qui un posto di blocco ha beccato una lunga fila di 10 auto sportive che procedevano ad alta velocità, fin troppa per la zona: a tutti, i carabinieri hanno ritirato la patente. Ma c’è di più. Sempre da quel posto di blocco sono arrivate altre 37 sanzioni con relative multe (salate). Le infrazioni? Si va dal sorpasso pericoloso, alla guida in contromano.

Non è certo la prima volta, come anticipato, che in queste zone fioccano le multe. Sempre pochi giorni fa, i carabinieri avevano ritirato altre sei patenti, per analoghe condotte pericolose di altrettanti automobilisti alla guida di vetture sportive, di grossa cilindrata.

Ha l'auto parcheggiata male, esce a spostarla ma è ubriaco: il finale è folle