Ferrari, Sainz ottimista per Suzuka: “Potrebbe arrivare un buon risultato”

SUZUKA - In vista del Gran Premio del Giappone 2023 di Formula 1, il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, si è mostrato ottimista per quanto potrebbe fare la sua squadra: "Credo che il weekend sarà più complicato rispetto a Singapore e si potrebbero ripresentare i nostri limiti, ma sono più ottimista rispetto a prima. Se riuscissimo a fare un buon giro in qualifica, potremmo anche riuscire a difendere la posizione. Quindi secondo me potrebbe arrivare un altro buon risultato per la squadra".