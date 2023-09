Ferrari, Leclerc insegue Verstappen nelle FP2 di Suzuka. 4° Sainz

SUZUKA - Max Verstappen vola anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone. Sul circuito di Suzuka, l'olandese della Red Bull sembra imprendibile, chiudendo anche la FP2 con un vantaggio ampio sull'inseguitore, anche se dimezzato rispetto alle FP1: Charles Leclerc, infatti, insegue a 320 millesimi, per una Ferrari che si propone come seconda forza in pista. Unico intoppo sembra essere il degrado, che però, al momento, è un problema per tutti, anche per la Red Bull. Quarto posto per Carlos Sainz, mentre Sergio Perez è nono, in netta difficoltà sia sul giro secco che sul passo gara.