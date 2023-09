Ferrari, Leclerc sicuro: "McLaren vicina". Sainz: "Difficile batterli"

SUZUKA - Charles Leclerc ha ottenuto il quarto posto in qualifica al Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Un risultato, secondo il pilota della Ferrari, non causato dalla bandiera rossa del Q1 per l'incidente di Sargeant, che lo ha costretto a usare un treno di gomme in più: "Non credo sarebbe stato diverso il risultato - ha detto a Sky Sport -. Nel giro in Q3 ho messo tutto quello che avevo. Ci mancava performance soprattutto nel settore 1, dove facevamo fatica". Poi, verso la giornata di domenica: "Verstappen farà la sua gara, però siamo molto vicini alla McLaren. Sarà difficile fare un sorpasso in pista, ma con la strategia tutto sarà possibile".