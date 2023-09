F1 GP Giappone 2023, diretta gara: dove vederla in tv e orario partenza

SUZUKA - La gara del Gran Premio del Giappone chiude il diciassettesimo appuntamento della stagione di Formula 1. Si riparte dalla pole position di Max Verstappen, in gran spolvero dopo il weekend complicato a Singapore per la Red Bull. Le Ferrari scatteranno dalla quarta e dalla sesta posizione, rispettivamente con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il via alla gara è fissato alle ore 7:00 di domenica 24 settembre con diretta su Sky (canale 207), oltre che in streaming su Sky Go e NOW; la gara sarà visibile anche in chiaro in differita su TV8 dalle 16:30.