Classifica F1 dopo Suzuka: Ferrari accorcia su Mercedes, 6° titolo Red Bull

SUZUKA - Max Verstappen torna a vincere, e lo fa dominando la gara del Gran Premio del Giappone. Una successo che regala anche il sesto titolo dei costruttori in F1 per la Red Bull, con ancora sei weekend da disputare. All'olandese, inoltre, basterà fare tre punti più di Sergio Perez in Qatar per aggiudicarsi il terzo titolo mondiale. A Suzuka, la Ferrari guadagna ancora qualche punticino alla Mercedes, portando ora lo svantaggio a 20 punti.