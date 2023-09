Ferrari, furia Sainz in Giappone: “Leclerc favorito, io sacrificato”

SUZUKA - Carlos Sainz non ci sta dopo il sesto posto nel Gran Premio del Giappone: il pilota spagnolo, infatti, si è lamentato ai microfoni di Sky Sport per un presunto errore di strategia del muretto Ferrari nel momento dell'ultimo pit stop. In particolare, non è passata inosservata la scelta di lasciare in pista Sainz un giro più del dovuto, facendogli perdere terreno da Lewis Hamilton. "Avevo molto ritmo, peccato per l’ultima sosta che mi è costata la posizione su Hamilton. Dobbiamo vedere cosa si poteva fare meglio. Hanno fatto la sosta con Leclerc per assicurarsi la posizione, ma così io sono stato sacrificato", ha dichiarato Sainz.