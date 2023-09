Ferrari, Leclerc e la rimonta McLaren: “Se si confermano in Qatar…”

SUZUKA - Il Gran Premio del Giappone ha visto entrambe le McLaren sul podio, un risultato sicuramente di rilievo, considerando l'avvio disastroso del team di Woking, con chiara ammissione di aver sbagliato il progetto. Da allora, però, con il passare dei mesi sono arrivati risultati sempre più importanti, tanto che Lando Norris , che a Suzuka è salito per la quarta volta in stagione sul secondo gradino del podio, ha ora solo 20 punti di distacco dalla sesta posizione di Charles Leclerc nella classifica piloti . A riguardo, ai microfoni di Sky Sport il monegasco ha commentato: "Preoccupato dal salto in avanti della McLaren? Sì e no, questa era una pista adatta alle loro caratteristiche, come lo era Silverstone. Vediamo: se dovessero confermarsi in Qatar allora sì che diventerebbe preoccupante ".

Ferrari, Leclerc sul 4° posto di Suzuka

Leclerc si è dovuto accontentare della quarta piazza a Suzuka, in una gara in cui, secondo anche quanto affermato da Frederic Vasseur, la Ferrari non poteva ambire a posizioni migliori. Un momento saliente della gara del numero 16 è stato sicuramente il sorpasso su George Russell, avvenuto con una splendida manovra all'esterno: "Era importante farlo in quel momento perché Lewis stava spingendo tanto - ha sottolineato Charles -. Sapevo che non potevo perdere troppo tempo, in più in precedenza avevo gestito la gomma quindi ne avevo per provarci, mi sono dovuto prendere il rischio".