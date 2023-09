F1, Verstappen campione del mondo in Qatar: tutte le combinazioni

ROMA - Il due volte campione del mondo Max Verstappen è tornato al successo in Giappone dopo il deludente quinto posto di Singapore, avvicinandosi a grandi passi verso la conquista del suo terzo titolo, che ora dista soltanto tre punti. Nel prossimo Gran Premio del Qatar di Formula 1 , dunque, l'olandese della Red Bull avrà il suo primo match-point tra sprint race del sabato e gara della domenica. Visto il rendimento avuto da Verstappen in questa stagione è difficile pensare che non riesce a centrare quei tre punti necessari per il trionfo nel Mondiale.

Verstappen campione, le combinazioni

Max Verstappen potrebbe diventare campione del mondo per la terza volta già nel prossimo Gran Premio del Qatar poiché gli basteranno soltanto tre punti. Nel weekend ci sarà anche la sprint race oltre alla gara della domenica, per questo motivo è davvero complicato che l'olandese non riesca ad ottenere quei tre punti necessari per il titolo. Ecco le possibili combinazioni per avere Max Verstappen campione del mondo in Qatar:

- Verstappen conquista almeno 3 punti nella Sprint race

- Verstappen non fa punti nella Sprint race e Perez non è tra i primi tre

- Verstappen conquista almeno 3 punti in gara

- Verstappen non fa punti in gara e Perez resta a -146.