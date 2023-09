Paura per due fratellini: prendono l'auto della madre dopo essere stati puniti

I comportamenti dei bambini, come ben sappiamo, sono imprevedibili. E alcune volte, un loro infantile atteggiamento, può risultare davvero molto pericoloso. Come quello avuto da due fratelli, un maschio e una femmina, rispettivamente di 10 e lei di 11 anni. I due, in preda ad un momento di rabbia, hanno deciso di nascosto di arrivare all'auto della madre, dopo che questa aveva sottratto alla più grande lo smartphone per punizione, per partire alla volta della California da North Port, cittadina in cui vivono in Florida. Più di quattromila chilometri in giro per gli Stati Uniti, una follia che fortunatamente è finita nel migliore dei modi.