Autolaghi A8, la prima autostrada a cinque corsie d'Italia

Traffico più fluido

L'A8 collega Milano con Varese e Como, tanto che viene soprannominata "Milano-Laghi". Nel 2019 era stata sottoposta a una serie di lavori di ristrutturazione e di ampliamento, per un investimento di 145 milioni di euro, in modo da rendere più fluido il traffico, dato che si tratta di uno dei tratti più congestionati del nostro Paese: lungo quell'autostrada passano infatti non meno di 120.000 veicoli al giorno con picchi di 150.000.

Dopo quattro anni di lavoro, quindi, ecco il primo tratto di 4,5 km a cinque corsie, con larghezza aumentata di 10 metri rispetto a quella attuale. Un ottimo risultato, per l'A8, che nel 2024 compirà anche i suoi primi cento anni.

