Tragedia a Las Vegas, operaio muore durante i lavori per il GP di F1

LAS VEGAS - Nelle ultime ore un grave lutto ha colpito il mondo della Formula 1 . Lo scorso weekend, infatti, un operaio è morto mentre lavorava ai preparativi per il primo storico Gran Premio di Las Vegas. Stando a quanto riportato dagli agenti del Dipartimento di Polizia Metropolitana, l'uomo sarebbe morto in seguito ad una grave lacerazione al collo presso le Fontane del Bellagio. L’operaio chiamato Tizco Antonio è stato trasportato in un ospedale della zona ed successivamente è morto.

F1 in arrivo a Las Vegas

L'operaio era al lavoro per ultimare, insieme ai suoi colleghi, i dettagli finali in vista del primo storico Gran Premio di Las Vegas, in programma il prossimo 18 novembre. Questa sarà una assoluta novità nel calendario del principale circus automobilistico del mondo, che farà tappa nella città del peccato. Una gara che, con ogni probabilità, non sarà utile ai fini della lotta per il titolo del mondo, visto che Max Verstappen dovrebbe conquistare il suo terzo titolo già la prossima settimana in Qatar.