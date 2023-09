F1, Ecclestone dimentica Prost: “Verstappen è il migliore di sempre”

ROMA - La Formula 1 è ferma per questo fine settimana, ma tornerà il prossimo weekend con il primo storico appuntamento con il Gran Premio del Qatar. Proprio su questo tracciato il due volte campione del mondo Max Verstappen avrà il suo primo match point per conquistare il suo terzo titolo, per il quale basterà ottenere almeno tre punti tra sprint race e gara. Una pura formalità per l'olandese, che sta per entrare in un ristretto club di campioni, anche se per Ecclestone lui è già il migliore di tutti.